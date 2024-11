Cristina engravida do ex-marido, mas o atual companheiro quer assumir a paternidade do bebé

Há 1h e 39min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Pai de coração».

Viriato e Cristina já foram casados, mas os feitios de ambos ditaram o fim da relação. Cristina vive agora com união de facto com Hélio, mas continua a manter com Viriato uma ligação muito próxima. A intimidade entre os dois resultou numa gravidez inesperada, num momento de traição de Cristina a Hélio.

A questão é que Hélio quer assumir o bebé que vai nascer. Viriato concorda mas Cristina tem dúvidas que a lei o permita. Cristina, como mãe, quer que o filho seja assumido pelo verdadeiro pai, até porque já têm dois filhos.