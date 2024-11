Cristina Ferreira admite: «Encher chouriços é algo que faço diariamente!»

Há 49 min

No «Dois às 10», vamos conhecer jovens que decidiram seguir profissões mais antigas. Cátia tem 30 anos é produtora de fumeiro e ensina Cristina Ferreira a encher chouriços. A escolha de Cátia de seguir uma profissão antiga destaca uma tendência crescente entre alguns jovens portugueses, que optam por carreiras ligadas ao artesanato, à agricultura e a outras práticas tradicionais. Muitos veem nestas profissões uma oportunidade de fugir à rotina das ocupações mais comuns e de conectar-se com o território e as raízes culturais.