No «Dois às 10», conhecemos o percurso de Rita Magro, Rita conta que foi a grande vencedora do prémio de melhor Jovem Chef da Michelin este ano. Em pequena, não ligava nada à cozinha, mas adorava comer e lembra-se das saladas de tomate que comia em casa dos avós. Hoje é a chef do restaurante Blind no Porto, em que os clientes não sabem o que vão comer.