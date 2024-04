Há 3h e 38min

No «Dois às 10», Maria do Céu Guerra, que dá vida a 'Corcovada' em «Festa é Festa», fala-nos do desafio de interpretar esta personagem, e particularmente a sua contracena com a atriz Maria Rueff. Vemos algumas imagens da novela, que celebra hoje o seu 3º aniversário. Depois, Cristina Ferreira dá um recado.