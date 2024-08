Cristina Ferreira: «Como é que se vive a chegada da Mel, quando ao mesmo tempo teve de começar a quimioterapia?»

Há 2h e 22min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Adriana Marques. Adriana conta que o desejo de ser mãe sempre foi muito grande e conseguiu-o. Aos 3 meses de gestação percebeu que tinha um caroço na mama, foi ao médico, mas este desvalorizou. Mais tarde já com 6 meses de gestação fez uma biopsia e descobriu que tinha cancro da mama. No momento mais bonito da vida teve de fazer 9 sessões de quimioterapia, rapar o cabelo e viver a gravidez de uma forma diferente. O medo de como nasceria a filha Mel e de como iria tudo correr era grande. Em estúdio, a nossa convidada revela como é que viveu a chegada da Mel, a sua bebé, ao mesmo tempo que precisou de começar os tratamentos de quimioterapia. Conhecemos a filha de Adriana, que nasceu há quatro meses.