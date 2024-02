Cristina Ferreira comove-se com as palavras de Lucília, ao despedir-se do filho: «Quis vir morrer à minha frente»

Há 1h e 37min

No «Dois às 10», Lucília Fernandes perdeu o filho com cancro, antes dele realizar o sonho de lançar um disco, mas esta mãe conseguiu cumprir o último pedido do filho. Lucília partilha que ia visitar o filho aos cuidados paliativos todos os dias e que ele pedia muito para ir a casa. Quando o hospital autorizou, Patrick foi para casa com os pais, onde passou a última noite antes de falecer. Nesta noite, Patrick pediu à mãe que o deixasse partir e que realizasse o sonho dele: fazer ouvir a música dele ao mundo inteiro. Os nossos apresentadores emocionam-se ao ouvir as palavras de Lucília, ao recordar a despedida do filho.