Hoje às 10:40

No «Dois às 10», recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco para comentarem tudo sobre a 15ª Gala do «Secret Story» que ficou marcada com a expulsão de João Ricardo e Maycon.

Cristina Ferreira confessa: «Para mim enquanto apresentdora este reality teve muitas pessoas boas para ter contracena».