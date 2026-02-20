Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira destaca percurso de ex-concorrente: “Duvido que alguém mais consiga”

Há 2h e 3min
Cristina Ferreira destaca percurso de ex-concorrente: “Duvido que alguém mais consiga” - TVI

No “Parabéns, TVI”, recebemos Pedro Jorge, vencedor da nona edição do “Secret Story”. A poucos dias da estreia de uma nova temporada, conversamos com ele sobre como a experiência dentro da casa mudou a sua vida, os desafios que enfrentou e os projetos que surgiram desde então. Pedro partilha ainda momentos emocionantes da sua trajetória, mostrando como as oportunidades transformaram a sua rotina e a forma como encara o futuro.

Mais Vistos

O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

1ª Companhia
5 jan, 18:58
1

Filho de ex-concorrente de reality show perde o dedo em acidente traumático. A história é de arrepiar

1ª Companhia
Hoje às 14:23
2

Um empurrão e muitos “sorrisinhos”: Clima entre Soraia e Instrutor Joaquim deixa redes sociais “on fire”

1ª Companhia
Há 2h e 27min
3

Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

1ª Companhia
Hoje às 16:55
4

Chloe Lewis e o filho Beau

1ª Companhia
Hoje às 14:17
5

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

1ª Companhia
Ontem às 19:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia

Dois às 10
Hoje às 09:29

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Hoje às 09:32

Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto

1ª Companhia
Ontem às 17:18

Soraia Sousa recorda episódio dramático vivido com o ex-namorado e ator João Jesus: «Percebi logo»

1ª Companhia
Ontem às 18:30

Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann

V+ TVI
Hoje às 11:23

Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 15:00

TVI PLAYER

Filipe Delgado chocado com dança sensual de Soraia Sousa. E até corre para chamar alguém para assistir

1ª Companhia
Hoje às 16:05

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável

1ª Companhia
Hoje às 00:32

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

1ª Companhia
Hoje às 16:04

Terra Forte: O jogo muda entre Flor e Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:20

Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos

Amor à Prova
18 fev, 22:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Pedro Jorge revela se já recebeu os 250 mil euros e surpreende Cristina Ferreira

Parabéns,TVI!
Há 1h e 33min

Marisa reage a comentários negativos do público sobre Pedro Jorge: “Foi fácil haver essa separação”

Parabéns,TVI!
Há 1h e 36min

Pedro Jorge posa ao lado de Miguel Vicente e faz confissão: “Tem lá os registos das mensagens"

Parabéns,TVI!
Há 1h e 43min

Pedro Jorge expõe mensagem que recebeu Marisa Susana que não gostou

Parabéns,TVI!
Há 1h e 53min

“Gostei muito que tivesses mandado aquela mensagem": Cristina Ferreira revela mensagem que recebeu de Pedro Jorge

Parabéns,TVI!
Há 1h e 55min

Pedro Jorge revela como está a relação com Leandro

Parabéns,TVI!
Há 1h e 55min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
Hoje às 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
Hoje às 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
Hoje às 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
Hoje às 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
Ontem às 17:18

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Hoje às 09:32