Há 2h e 49min

No «Dois ás 10», revemos imagens da desistência de Miguel Vicente da casa do Big Brother - Desafio Final. Os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira reagem a esse momento, em que o ex-concorrente deixou a casa, em lágrimas. Miguel desiste do jogo na noite em que completa 30 anos.