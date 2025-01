Há 3h e 52min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e os comentadores analisaram a capa da última edição da Revista Cristina, protagonizada por Cristina Ferreira e João Monteiro. A fotografia a preto e branco do casal, que se encontra de férias, gerou grande entusiasmo e esgotou rapidamente em vários quiosques do país.