Há 1h e 39min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira emociona-se com história de convidadas, quatro mulheres, da mesma família que tiveram cancro da mama...uma não resistiu. Natalina Francisco e a filha lutaram juntas contra o cancro, a nossa convidada afirma que se zangou com Deus quando a filha morreu.