Há 1h e 10min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comoveram-se com a história de Leonor, que viveu 18 anos com o companheiro sem ser feliz. Os apresentadores destacaram a importância da denúncia e apoio a mulheres vítimas de violência doméstica.

