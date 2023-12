Cristina Ferreira emociona-se: «É das pessoas mais bonitas que já conheci em televisão»

Hoje às 11:53

No Dois às 10, conhecemos Clara Afonso, que é o rosto de uma vida de sofrimento. No corpo traz marcas deixadas pela violência doméstica que sofreu e na alma, as dores pelas quais nenhuma mãe quer passar. Com apenas um ano de vida, a filha de Clara foi diagnosticada com um tumor na barriga, que acabou por lhe levar a bebé. Clara não quis desistir do sonho de ser mãe. Tentou, passou por 6 abortos, até que conseguiu engravidar e teve o seu Dinis, mas o pesadelo não acabou: Dinis caiu de um muro de 4 metros e ficou em coma.

Saiba como ajudar Dinis: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064582276596&sk=about