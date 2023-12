Há 1h e 7min

No «Dois às 10», recebemos a avó Carmo Reis, de ama a avó do coração, assim é Carmo para Raquel. Uma avó que ao longo da vida lhe tem dado conselhos que valem ouro. A nossa convidada explica como se tornou esta «avó do coração». A neta Raquel emociona-se ao recordar a perda da sua avó de sangue, que faleceu em frente a Carmo. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos revelam como é que gostavam de morrer.