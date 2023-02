18 jan, 18:15

No «Goucha», Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, fala-nos da polémica que envolveu um dos seus pares de sapatos no «Cristina Talks». Depois, a nossa convidada explica-nos o porquê de não precisar de muito para ser feliz, ao recordar as suas férias com a família.