Há 47 min

No «Dois às 10», recordamos imagens de Cláudio Ramos no Big Brother Famosos 2002. Cláudio Ramos diz-nos quem foram os concorrentes de quem ficou amigo e fala-nos dessa experiência que marcou a sua vida. Relembramos que o apresentador está prestes a abraçar um novo desafio: a apresentação das galas do Big Brother Desafio Final.