Há 2h e 3min

No «Dois às 10» conhecemos a história do dia de casamento de Andreia, grávida de 7 meses, começou a sentir as primeiras contrações. Depois do casamento e de uma rápida visita ao copo de água, seguiu para o hospital para trazer o primeiro filho do casal ao mundo. Apesar de prematuro, Diego chegou forte, saudável e pronto a trazer alegria e amor ao jovem casal.