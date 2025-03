Cristina Ferreira faz revelação: «Eu recebi dezenas e dezenas de mensagens....»

Há 3h e 32min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira revela ter recebido inúmeras mensagens sobre os seus produtos. Algumas pessoas partilharam que o uso do produto as levou a ter mais vontade de ter relações sexuais, inclusive casais que tinham pouca frequência. Cristina destaca que, para além dos lubrificantes, o uso de hidratantes também é importante para a saúde íntima, e que o simples entusiasmo de experimentar algo novo pode fazer a diferença na intimidade.

