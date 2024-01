Cristina Ferreira indignada: «Eu tenho vergonha da justiça!»

Há 59 min

No «Dois às 10», a apresentadora demonstra-se indignada com o caso de António Pinto que há 35 anos que tenta provar que não é pai de um homem para qual pagou o sustento durante quase 20 anos. Desde 2005 até 2016, 2017 que tenta fazer um teste ADN. Revela que já falou com vários advogados já teve em vários tribunais só que a justiça tem sido madrasta.