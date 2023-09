Cristina Ferreira não deixa nada por dizer no Conta-me: «Tem cada vez menos pessoas no alto, cheguei a casa e eu estava sozinha…»

Há 2h e 49min

Cristina Ferreira abriu o coração a Maria Cerqueira Gomes para o programa Conta-me, da TVI. A entrevista vai ser transmitida amanhã, sábado, no dia em que a apresentadora completa mais um aniversário, 46 anos, e na véspera de assumir mais um grande desafio: o novo Big Brother.

Já foram reveladas as primeiras imagens do momento. Maria Cerqueira Gomes começa por dar os parabéns a Cristina Ferreira, que renovou o contrato com a estação.

«Aos 46 já não planeias tanto, a maior certeza que eu tenho na vida: é sempre para melhor», explica Cristina Ferreira, acrescentando: «A montanha que tu sobes tem cada vez menos pessoas no alto, cheguei a casa e eu estava sozinha».

Emocionada, a apresentadora Cristina Ferreira diz ainda: «Quando tu mostras a tua fragilidade, tu estás a desarmar quem está à tua frente. E não me levem a mal dizer isto: eu gosto muito de estar na televisão, mas eu gosto muito de pensar a televisão. São pessoas, é isso que eu gosto na televisão. As pessoas.»

Já no seu Instagram oficial, Cristina Ferreira resumiu: «É amanhã. À hora de almoço. Uma conversa sobre tudo e sobre os tempos recentes. No dia em que já terei 46 anos. Hoje é dia de me despedir dos 45».

Recorde-se que recentemente a TVI esclareceu, em comunicado, o futuro de Cristina Ferreira na Estação. «A Media Capital renovou a sua confiança em Cristina Ferreira dando continuidade ao seu vínculo com a TVI».

Na mesma nota lê-se: «Cristina Ferreira mantém o cargo de Diretora de Entretenimento e Ficção, sendo nomeada administradora executiva da Media Capital Digital, SA, e reforça o seu contributo na área dos novos negócios e talentos».