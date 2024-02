Há 2h e 31min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira partilha o amor e apoio que tem recebido dos seus seguidores, depois de ter tornado público o seu namoro com João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. A apresentadora revela a quantidade de mensagens que tem recebido: «A Cristina dá-me esperança».