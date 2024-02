Cristina Ferreira para Angie Costa: «Vais vendo colegas tuas a ter carreiras e tu a ficares em casa com os bebés»

Há 1h e 29min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira questiona Angie Costa sobre o que esta pensa sobre o facto de ter deixado a carreira em suspenso, após uma primeira gravidez e agora com esta segunda gravidez. A atriz explica que construir uma família era um dos seus objetivos, e como ainda é bastante jovem, terá tempo para se dedicar a construir a carreira. A nossa convidada fala-nos do suporte familiar.