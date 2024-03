Há 3h e 14min

No «Dois às 10», comentamos aparição de Kate Middleton vista em público pela primeira vez desde a hospitalização. Na imagem, é possível ver a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no carro com a mãe perto do Castelo de Windsor, no Reino Unido. É a primeira aparição pública desde o início do ano. Mas a imagem em questão gerou dúvidas.