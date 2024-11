Há 47 min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira partilhou uma recordação especial da sua infância passada com a avó. A apresentadora relembrou momentos em que, em companhia da avó, se dedicava a pequenas atividades de costura. Cristina confessou, com humor e saudade, que na altura tentava fazer roupas para as suas bonecas, mas admitiu que não tinha grande jeito para a costura.