Cristina Ferreira: «Pediram para não serem maquilhadas, penteadas, para não vos darmos beijinhos...»

Há 3h e 36min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira apresenta Catarina Louçada e a filha, Constança, que explicam a experiência de vida de uma família numerosa com autismo. Mãe e filha falaram sobre os desafios diários, as rotinas adaptadas e a importância da compreensão social para famílias com autismo. A apresentadora conta que as convidadas, Catarina e a filha, Constança, fizeram alguns pedidos especiais e estas explicam tudo.