Há 2h e 34min

No «Dois às 10», Miguel Vicente esclareceu os motivos por detrás dos seus comportamentos na casa do "Secret Story", explicando que agia de forma estratégica. O ex-concorrente garantiu que consegue "ler bem as pessoas" e, ainda que não revele a sua estratégia, reconhece que por vezes acaba por "dizer coisas a mais". Saiba mais em TVI Player