Há 1h e 27min

No «Dois às 10», o repórter Miguel Fernandes faz o ponto da situação do caso José Castelo Branco, em direto, à porta do Tribunal de Sintra onde já se encontra José Castelo Branco. A psicóloga Melanie Tavares responde a questões de Cristina Ferreira sobre a personalidade de José Castelo Branco.