Há 36 min

No «Dois às 10», Vera de Melo, Psicóloga, Paulo Santos, Inspetor da PJ e Sofia Matos, Advogada, comentam caso de jovem atacada com ácido muriático e Cristina Ferreira recorda testemunho de Jéssica Vieira, concorrente do «Secret Story» como exemplo do que sente uma vítima em contexto de um relacionamento tóxico.