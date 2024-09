Há 3h e 42min

No «Dois às 10», conhecemos o chef Rafael Almeida, Rafael conta algumas das maiores dificuldades de ser chef de cozinha: a pressão e as horas de trabalho. Começou a cozinhar aos sete anos e aos 15 arriscou e foi viver sozinho para Viana do Castelo para estudar cozinha. Hoje, com 18 anos, já é um chef de luxo que serve várias celebridades.