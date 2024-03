Há 2h e 55min

No «Dois às 10», conhecemos melhor Luís Quina, bailarino de «Dança com as Estrelas», que fala da sua paixão pela música. O bailarino profissional conta que dá aulas particulares de dança, Cristina Ferreira revela que está a pensar no assunto e desafia Cláudio Ramos.