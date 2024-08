Cristina Ferreira revela o valor angariado após testemunho de doente terminal

Há 1h e 12min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira revela o valor que já foi angariado desde a presença de Ricardo no programa, esta manhã. Ricardo foi diagnosticado com um tumor no estômago, e este espalhou-se. Neste momento, foi-lhe dado seis meses de vida, pois o cancro é terminal. Para vencer a doença, há um tratamento disponível na Alemanha, mas este tem um custo de 280 mil euros. A nossa apresentadora volta a reforçar como se ajuda esta família através de de doações. Ricardo é casado e tem um filho pequeno.