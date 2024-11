Há 2h e 15min

No «Dois às 10», o rei Carlos III de Inglaterra celebra 76 anos de vida hoje (dia 14 de novembro) mas, em vez de uma festa de arromba, escolheu assinalar a data com ações de solidariedade. Cristina Ferreira revela que esteve à porta do Rei em viagem romântica com o namorado João Monteiro.