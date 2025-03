Cristina Ferreira sobre figura pública: «O moço quando é para impactar, impacta! Tem dinheiro, é dele, não roubou.»

Há 3h e 30min

No «Dois às 10», a conversa sobre luxo e exclusividade ganha novos contornos com a discussão sobre o jato privado de Cristiano Ronaldo. A personalização, apelidada de CR7, é um dos pontos altos, demonstrando que «não é qualquer um que ali entra dentro, atenção». Cláudio Ramos explora a ideia de ter um jato particular para evitar as filas intermináveis nos aeroportos e a inconveniência de viajar com multidões. A conversa também aborda a vida agitada de figuras públicas como Cristiano Ronaldo, constantemente assediadas por fãs em busca de uma fotografia. Cristina Ferreira recorda um vídeo onde o jogador é abordado por dezenas de pessoas enquanto tenta beber um café. A exclusividade do jato privado surge como uma solução para escapar a este tipo de situações, proporcionando um refúgio personalizado e confortável. A possibilidade de convidar familiares e amigos para desfrutar do luxo do jato CR7 também é mencionada, reforçando a ideia de que o espaço é um reflexo do estilo de vida e das prioridades de Cristiano Ronaldo. «Tem dinheiro. É dele. Não roubou. Pode mais que ter», remata Cristina, sublinhando a legitimidade do sucesso e das escolhas do jogador. Saiba mais em TVI Player