Hoje às 10:13

No «Dois às 10», Cristina Ferreira fala sobre as parecenças do filho de Mafalda Castro e Rui Simões com os pais. Vemos fotografias do filho do casal. Depois, falamos sobre o facto das mulheres demorarem algum tempo a voltarem ao seu «estado normal» em termos fisiológicos e mentais, após a gravidez. Todos comentam a beleza invulgar de Mafalda Castro.