No «Dois às 10», Cristina Ferreira comentou de forma descontraída sobre a dieta da Rainha Isabel II, mencionando um possível segredo relacionado ao consumo regular de bebidas alcoólicas. Durante uma conversa com Cláudio Ramos, Cristina brincou dizendo: «Se isto der resultado, Cláudio, a partir de hoje vamos começar a beber». A declaração fez parte do humor típico do programa, onde muitas vezes assuntos curiosos ou inusitados ganham um toque leve e divertido. Cristina referia-se ao hábito da monarca de consumir pequenas quantidades de álcool diariamente, o que foi interpretado em tom de brincadeira como um possível segredo para a longevidade da Rainha.