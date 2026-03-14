Cristina Ferreira surpreende "os melhores patrões do mundo" - Uma homenagem aos chefes que acreditam nas pessoas

Há 2h e 14min

No «Momento Certo», pensemos na palavra “patrão”. O dicionário identifica-a como alguém que dirige sob a sua autoridade. Mas depois há vivências como a da Ana. Realidades onde esta palavra perde sentido. A Ana não tem patrões. A Ana diz que tem dois amigos que acreditam que uma empresa só cresce quando as pessoas são respeitadas, ouvidas e cuidadas. O Diogo e o Vítor são esse tipo de patrões. São o seu exemplo, os que lhe mostram que é possível construir um negócio sem perder a humanidade. Por isso mesmo, a Ana quis homenageá-los por todo o cuidado que têm com ela e com todos os outros colegas, que não os veem como patrões. Mas sim como amigo.