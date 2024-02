Há 2h e 0min

No «Dois às 10», conversámos com David Luís, secretário da direção de entretenimento e ficção da TVI e cantor. O nosso convidado que animava bailes e festas a cantar músicas de outros artistas, hoje lança-se na música com temas próprios. Cristina Ferreira tece largos elogios a David Luís, que trabalha com a mesma no dia-a-dia.