Cristina Ferreira: «Um alerta para todas as pessoas. Até mesmo quando amamos, não o devemos fazer!»

Há 1h e 27min

No «Dois às 10», conhecemos uma família desesperada. Daniela e Carlos são um casal feliz com quatro filhos. Mas vivem, atualmente, o maior pesadelo de sempre, pois estão na iminência de poderem ficar sem casa. Carlos explica que foram fiadores de uns amigos, estes não pagaram, ele ficou com o ordenado penhorado e o tribunal decidiu penhorar a casa de Carlos e Daniela. O casal fala das dificuldades que sentiram em ter pouco dinheiro.