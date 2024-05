Cristina Ferreira: «Vou a Fátima a pé»

Há 53 min

No «Dois às 10», Fomos conhecer melhor João e Elvina! Revela que já a avó da avó era padeira e que ele, com 12 anos já ajudava nas entregas! O mau comportamento na escola fez com que o pai o quisesse colocar num colégio interno e foi assim que foi parar ao Seminário da Consolata. Esteve lá três anos e adorou, mas o celibato fê-lo perceber que não seria vida para ele. Joao desistiu e voltou a dedicar-se à padaria. Já Elvina revela que chegou a Portugal no verão de 2001 e que aprendeu a falar português com a ajuda de uma senhora, a Dona Ana. Conta ainda que mais tarde descobriu que essa senhora não sabia ler nem escrever, mas foi ela que lhe ensinou a língua. Entretanto, do forno já estão a sair alguns bolinhos… e João gaba-se do aspeto destes, pois os olhos também comem. Refere que tal só é possível graças ao Senhor, pois é Ele quem administra o negócio. Elvina surge emocionada ao falar da fé… diz gostar muito de rezar e assume-se com uma pessoa muito religiosa. Por fim surge João com ex-líbris do negócio: os Pastéis de Fátima! São estes o sucesso da casa. Destacam-se por serem em forma de coração apresentarem uma cruz cravada por baixo.