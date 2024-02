Há 57 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho Cristina Terêncio, que perdeu um dos seus filhos gémeos num acidente de viação, na véspera de natal. A nossa convidada fala-nos da necessidade que teve em escrever um livro, e explica como isso a ajudou a lidar com luto da perda do filho. Cristina explica-nos como lida diariamente com a ausência do filho Gonçalo.