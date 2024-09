Cristina recorda dia do desaparecimento do irmão, há três anos e meio: «Há muitas mentiras»

Há 1h e 3min

No «Goucha», recebemos Cristina Sousa, que procura o irmão de 55 anos desaparecido há três anos e meio. Carlos desapareceu a 13 de abril de 2021 em Vila Meã, Vila Nova de Cerveira. A nossa convidada recorda o dia do desaparecimento do irmão e tece críticas à investigação: «Houve várias testemunhas que nunca foram ouvidas. Acho que, nesse aspeto, as autoridades esqueceram-se do meu irmão», afirma. Segundo a mesma, Carlos foi visto pela última vez a caminho do trabalho.