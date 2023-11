Cristina recorda: «Os dentes caíam-me no lavatório, enquanto os estava a lavar»

Ontem às 11:30

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de vida de Cristina Domingues, que conta com problemas de saúde oral, o diagnóstico de um transtorno obsessivo-compulsivo de acumulação e a depressão que sofreu após a morte do pai.