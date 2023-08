Cristina vive para cuidar do filho Renato com incapacidade quase total: «Tenho medo que me aconteça alguma coisa»

Há 41 min

No «Dois às 10», Cristina Oliveira conta como é ser cuidadora a tempo inteiro do filho. Admite que tem sido difícil, principalmente por não ter apoios financeiros para as terapias, mas não desiste do Renato e tem esperança pela recuperação do Renato.