Crómio confronta Alice: «Porque é que ela te ligou no dia em que morreu?»

Em «Morangos com Açúcar», depois de descobrir que o contacto das últimas chamadas de Soraia (Rita Pereira) é o de Alice (Inês Castel Branco), Crómio (Tiago Castro) vai ao seu encontro e confronta-a. Alice tem um flashback do dia da chamada, onde Soraia a ameaça, dizendo que, se Alice não lhe emprestar dinheiro, ela vai divulgar informações sobre desvios de fundos no resort. Soraia acrescenta que não vale a pena negar, pois foi Hugo (Ivo Romeu Bastos) que lhe contou tudo quando estava bêbado. Soraia ordena a Alice que se encontre com ela imediatamente.

A cena volta para Alice e Crómio e Alice responde que Soraia estava apenas à procura de um quarto no resort.