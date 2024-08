Há 49 min

Em «Morangos com Açúcar», Alice (Inês Castel-Branco) já recolheu o dinheiro para entregar a Joaquim e dirige-se ao local combinado. Crómio (Tiago Castro) segue-a discretamente, mas a dona do resort não dá por isso. Numa zona escondida, Alice deixa um envelope com o dinheiro dentro de uma bóia. Crómio aguarda que ela se afaste para ver o que está a esconder. Joaquim chega de barco e, enquanto permanece escondido, Crómio observa o pescador a guardar o dinheiro.