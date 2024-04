Há 2h e 4min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Delfim Monteiro, conhecido como o curandeiro de Vila Real, o homem responsável por ter curado várias pessoas. Delfim diz ser capaz de curar as dores do corpo e da alma, e explica que a sua vida tem sido sempre a ajudar os outros, com o auxílio de Nossa Sra. da Saúde. O nosso convidado revela, ainda, que não cobra dinheiro pelos serviços prestados.