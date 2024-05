Dalila Carmo fala sobre «A Filha» e levanta o véu da sua vida privada - A conversa completa

Há 3h e 23min

A atriz Dalila Carmo, cara conhecida pelo grande público, interpreta Cristina, a mãe adotiva da séria «A Filha». A atriz veio ao Goucha dar a conhecer melhor esta personagem e falar de como se sentiu ao integrar este projeto. Mas não só. Recatada a nível pessoal, Dalila Carmo foi «provocada» por Manuel Luís Goucha e explicou o porquê de manter a vida privada, tal como diz a palavra, privada.

A partir de um texto que a atriz escreveu nas redes sociais, o apresentador fez várias questões à atriz.

A minissérie ‘A Filha’ conta com seis episódios e é uma aposta da TVI em novos formatos de ficção, numa produção recheada de grandes nomes da ficção nacional, marcada ainda pelos excelentes textos e realização. Com data de estreia marcada para dia 29 de abril, esta minissérie é uma produção Maria & Mayer, com direção de projeto de António Borges Correia e apoio do ICA.