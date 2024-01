Ontem às 10:33

No «Dois às 10», a atriz Dalila Carmo fala-nos do novo filme «Encontro», do qual faz parte do elenco. O filme é francês e tem estreia nacional esta quinta-feira. A atriz fala-nos da personagem que interpreta. A nossa convidada fala-nos, também, da nova série que irá estrear na TVI - «A Filha» -, que se baseia numa batalha judicial entre uns pais adotivos e o pai biológico.