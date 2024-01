Há 2h e 46min

No «Dois às 10», Zé Lopes vai espreitar os ensaios de alguns dos concorrentes do «Dança com as Estrelas». Bernardo Sousa, Ana Guiomar, Raquel Tillo e Tiago Carreira falam-nos desta nova experiência. Não perca a estreia do programa, já este sábado à noite, na TVI!