Há 3h e 43min

No «Dois às 10», recebemos Miguel Nunes e Inês Gameiro, a dupla expulsa este sábado do «Dança com as Estrelas». A dupla, que chegou a atingir a pontuação máxima na semana passada, foi agora a dupla que abandonou a competição. Ambos fazem um balanço desta experiência.